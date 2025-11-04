Sassetti-Peruzzi via all’occupazione soft
All’Iis Sassetti-Peruzzi di Novoli ha vinto la prudenza. Da ieri mattina l’istituto di via San Donato è occupato, ma solo di giorno. Una protesta "soft", decisa dagli studenti per evitare il rischio di incursioni notturne da parte di estranei, come accaduto in altre scuole nelle ultime settimane. Ad essere occupato è il plesso al civico 50. Nell’altro, proseguono le attività amministrative. La decisione è arrivata dopo due falliti blitz notturni per occupare l’istituto. Senza dubbio, le brutte vicende del Russell-Newton e soprattutto del Meucci, pesantemente vandalizzato da esterni, hanno pesato molto sulla scelta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Al liceo artistico di Porta Romana vandalizzate aule e portineria. Stop lezioni anche all’agrario, blitz e sgombero al Sassetti Peruzzi - facebook.com Vai su Facebook
Scuole: occupato il professionale all'Agrario, danni al Porta Romana, sgomberato il Sassetti-Peruzzi - X Vai su X
Sassetti-Peruzzi, via all’occupazione soft - Da ieri mattina l’istituto di via San Donato è occupato, ma ... Riporta lanazione.it
Sassetti-Peruzzi, via all’occupazione soft: stop alle lezioni e attività solo di giorno contro i raid notturni - Il preside Di Cuffa: “Protesta civile, i ragazzi hanno scelto la strada giusta”. Riporta msn.com
Firenze, molotov rudimentale al Sassetti Peruzzi: la scientifica indaga sulle impronte - Peruzzi in via San Donato a Firenze è stata avvertita forte ieri mattina — 12 febbraio, poco prima delle 11 — in più punti della scuola, compresa la palestra. Si legge su corrierefiorentino.corriere.it