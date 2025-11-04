All’Iis Sassetti-Peruzzi di Novoli ha vinto la prudenza. Da ieri mattina l’istituto di via San Donato è occupato, ma solo di giorno. Una protesta "soft", decisa dagli studenti per evitare il rischio di incursioni notturne da parte di estranei, come accaduto in altre scuole nelle ultime settimane. Ad essere occupato è il plesso al civico 50. Nell’altro, proseguono le attività amministrative. La decisione è arrivata dopo due falliti blitz notturni per occupare l’istituto. Senza dubbio, le brutte vicende del Russell-Newton e soprattutto del Meucci, pesantemente vandalizzato da esterni, hanno pesato molto sulla scelta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sassetti-Peruzzi, via all’occupazione soft