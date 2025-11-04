Saronno sorpresa a vendere in strada profumi falsi | nel box ne aveva quasi 7000
La Guardia di Finanza di Saronno ha denunciato una donna che vendeva profumi falsi in strada: nel box sono state trovate quasi 7000 confezioni. Nei giorni scorsi, i Finanzieri della Compagnia Saronno, nell’ambito dell’intensificazione delle attività a contrasto dei traffici illeciti e del controllo economico del territorio, hanno individuato e fermato una donna mentre vendeva . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
