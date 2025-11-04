Sarno celebra il 4 Novembre | cerimonia per l’Unità Nazionale e le Forze Armate

Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina, in Piazza IV Novembre a Sarno, si è tenuta la cerimonia commemorativa della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, alla presenza del Sindaco Francesco Squillante e dell’Amministrazione Comunale. In questa data l’Italia commemora i Caduti e ricorda l’Armistizio di Villa Giusti, entrato in vigore il 4 novembre 1918, che permise al Paese di riacquistare i territori di Trento e Trieste e di completare il processo di unificazione nazionale iniziato con il Risorgimento. Nel suo intervento, il Sindaco di Sarno, Francesco Squillante, ha voluto sottolineare il valore del 4 novembre come giornata di memoria e responsabilità condivisa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

