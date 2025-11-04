Sarajevo e la guerra che ritorna | così Gaza sta riaprendo le ferite in Bosnia

Nella capitale bosniaca, le immagini della Striscia ricordano l’orrore dell’assedio. Trent’anni dopo, nel paese oltre un milione e mezzo di persone soffre ancora di disturbi post-traumatici da stress per via del conflitto: un trauma che si trasmette di genitori in figli. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Sarajevo e la guerra che ritorna: così Gaza sta riaprendo le ferite in Bosnia

Contenuti che potrebbero interessarti

Nel corso dell’incontro, Giuliano ha voluto donare al primo cittadino la sua più recente pubblicazione, dal titolo “Sarajevo, dalla guerra alla pace. Trenta anni dopo” (Cacucci Editore) - facebook.com Vai su Facebook

Guerra chiama Guerra. Come le bombe su Gaza hanno riaperto i traumi del conflitto a Sarajevo - Trent’anni dopo, nel paese oltre un milione e mezzo di persone soffre ancora di disturbi post- Segnala wired.it

Safari di guerra a Sarajevo. Indagine choc sugli italiani - Bambini ammazzati per divertimento, macabri safari di guerra nel cuore dell'Europa ferita dall'odio tra serbi, bosniaci e croati, cristiani e musulmani, cacciatori di uomini e innocenti. Da ilgiornale.it

Dom, infanzia spezzata in guerra, da Sarajevo ad oggi - Una "grande storia di sradicamento e di infanzia spezzata" legata alla guerra in Bosnia e l'assedio di Sarajevo, ma anche di fratellanza, capacità di reagire, senso di comunione: un racconto che ... ansa.it scrive