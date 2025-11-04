Sarajevo e la guerra che ritorna | così Gaza sta riaprendo le ferite in Bosnia

Wired.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella capitale bosniaca, le immagini della Striscia ricordano l’orrore dell’assedio. Trent’anni dopo, nel paese oltre un milione e mezzo di persone soffre ancora di disturbi post-traumatici da stress per via del conflitto: un trauma che si trasmette di genitori in figli. 🔗 Leggi su Wired.it

