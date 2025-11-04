Saracinesca sventrata dai ladri per il colpo nel negozio di elettronica

Casertanews.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpo nella notte al negozio Console Planet di via Diaz ad Aversa.I malfattori dopo aver tagliato la saracinesca sono riusciti a introdursi nell’attività commerciale. Al momento ancora non è stato quantificato il bottino. All’interno erano presenti console, telefoni, decoder ma anche piccoli. 🔗 Leggi su Casertanews.it

