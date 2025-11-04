Saracinesca sventrata dai ladri per il colpo nel negozio di elettronica

Colpo nella notte al negozio Console Planet di via Diaz ad Aversa.I malfattori dopo aver tagliato la saracinesca sono riusciti a introdursi nell’attività commerciale. Al momento ancora non è stato quantificato il bottino. All’interno erano presenti console, telefoni, decoder ma anche piccoli. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Scopri altri approfondimenti

Ladri in casa dei titolari del cinema Edera. Via soldi e oro, il colpo in pieno giorno dopo che la direttrice artistica Giuliana Fantoni era uscita - Furti in casa, colpo messo a segno nel tardo pomeriggio di sabato, a Santa Maria del Rovere, nell'abitazione di un volto noto della cultura trevigiana, con i malviventi che si sono defilati ... Da ilgazzettino.it