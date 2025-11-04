"Abbiamo la posizione degli organi di mio figlio: torneremo presto in Algeria per andare al cimitero di El Alia e non mi fermerò finché non rientreranno in Italia". Barbara degli Esposti, la mamma coraggio rientrata domenica dall’Algeria, dove era in corso il processo in corte d’Appello (la revisione) per la morte del figlio Alex, annuncia che tornerà in Algeria per riportare a casa gli organi del figlio che mai sono stati riconsegnati alla famiglia dalle autorità algerine. ‘Verità e giustizia per Alex’: è questo che ha chiesto Barbara in aula, nel paese straniero dopo che avevano annunciato il rinvio dell’udienza, poi scongiurato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Sappiamo dove sono i resti di Alex"