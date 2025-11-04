Ogni anno, tutto novembre diventa un momento speciale per ricordare che la storia degli Stati Uniti è iniziata molto prima dell’arrivo dei colonizzatori europei. È il mese dedicato a celebrare le culture, le tradizioni e i contributi fondamentali dei popoli indigeni d’America. La strada per arrivare a un mese intero di celebrazioni è stata lunga e piena di personaggi interessanti. All’inizio del Novecento, un uomo di nome Arthur Caswell Parker, appartenente alla nazione Seneca, fu tra i primi a spingere per questa causa. Parker non era solo un attivista: lavorava come archeologo e diresse importanti musei a New York. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Sapevi che a novembre si festeggiano i nativi americani? La storia che gli USA hanno quasi cancellato