Santuario della Madonna di Dio ’l Sà Scende in campo Legambiente | La vera soluzione è pedonale

Il dibattito sul futuro del Santuario della Madonna di Dio ’l Sà, gioiello del XIV secolo incastonato tra Nerviano e Parabiago, si accende. Dopo il "no" della Lega al progetto del senso unico proposto nello studio comunale di viabilità, arriva la replica durissima di Legambiente: "La vera soluzione è pedonale". Durante la Commissione territorio e ambiente del 7 ottobre, è stato illustrato lo studio commissionato dal Comune di Nerviano, che proponeva di introdurre un senso unico di marcia da Nerviano verso Parabiago, con accanto una pista ciclabile a doppio senso lungo la via che costeggia il Santuario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

