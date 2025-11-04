Santi la prima doppietta dedicata a Immobile E’ un Castro mondiale Dietro la sua crescita pure i consigli di Ciro
Santiago Castro non lo ammetterà mai ma a Valles aveva il morale sotto i tacchi: tutti i riflettori per Immobile, e con i riflettori le maglie da titolare per Ciro. Cosa fa un ragazzo talentuoso e intelligente quando sa di dover scalare le gerarchie e Re Ciro s’infortuna alla prima giornata di campionato? Prepara la riscossa lavorando duro, senza gelosie né rancori. E nel giorno della sua prima doppietta in carriera dedica un pensiero al Totem che sta per tornare, come ha fatto nel dopo gara del Tardini: "Questi due gol sono per Immobile. In settimana mi ha detto che i gol non devono essere sempre belli: si può buttarla dentro anche sotto porta". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
