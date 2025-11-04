Sanità siciliana appalti truccati Ai domiciliari 18 persone

La procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per 18 persone, tra cui l’ex presidente della Regione Siciliana Salvatore Cuffaro e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano. L’accusa: associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Sanità siciliana, appalti truccati. Ai domiciliari 18 persone

