Sanità siciliana appalti truccati Ai domiciliari 18 persone

Tv2000.it | 4 nov 2025

  La procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per 18 persone, tra cui l’ex presidente della Regione Siciliana Salvatore Cuffaro e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano. L’accusa: associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

