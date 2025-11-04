Sanità Rubano | La sentenza del TAR su PS Sant’Agata da fastidio a qualcuno
Tempo di lettura: 2 minuti “Il TAR Campania ha sancito la violazione degli obblighi di legge in ordine al Pronto Soccorso di Sant’Agata de’ Goti. La sentenza è chiara: il Pronto Soccorso deve essere aperto h24. – così in una nota il deputato e leader di Forza Italia nel Sannio, Francesco Maria Rubano. Il TAR ha definitivamente accertato la violazione di un preciso obbligo di legge e dei livelli minimi assistenziali. Dunque, entro 90 giorni, la pubblica amministrazione – come si legge al punto 14 della sentenza – deve porre rimedio, assicurando, sulla base delle risorse disponibili, che il Pronto Soccorso sia aperto 24 ore su 24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
