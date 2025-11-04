Sanità | Ronzulli FI ' serve piano nazionale di educazione a salute digitale'
Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Lo smartphone è diventato come un farmacista a portata di click. Ma questo non è sempre un bene. Se l'informazione non è accompagnata dalla formazione rischia di trasformarsi in disorientamento, se non in veri e propri danni. Serve un piano nazionale di educazione alla salute digitale che entri nei programmi scolastici, nei percorsi di aggiornamento dei professionisti sanitari e nelle campagne di comunicazione". Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo al convegno di Federchimica Assosalute 'Educare alla salute nell'era digitale'. 🔗 Leggi su Iltempo.it
