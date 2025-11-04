Sanità 700 giorni per una visita neuropsichiatrica infantile Vi spieghiamo perché il sistema è al collasso
Attendere mesi per una visita medica a Napoli e in Campania è una consuetudine che i cittadini conoscono bene. Ma che si debba attendere due anni per una visita di neuropsichiatria infantile è una cosa che lascia interdetti anche a queste latitudini. La denuncia arriva dal Forum per i diritti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
