Sanità 700 giorni per una visita neuropsichiatrica infantile Vi spieghiamo perché il sistema è al collasso

Napolitoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attendere mesi per una visita medica a Napoli e in Campania è una consuetudine che i cittadini conoscono bene. Ma che si debba attendere due anni per una visita di neuropsichiatria infantile è una cosa che lascia interdetti anche a queste latitudini. La denuncia arriva dal Forum per i diritti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

