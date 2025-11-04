San Vincenzo fingono di voler acquistare accessori per auto e si fanno accreditare 4mila euro | denunciati

Dovranno rispondere di truffa in concorso le persone che sono state denunciate dai carabinieri di San Vincenzo in quanto accusati di aver compiuto un raggiro ai danni di un cittadino del posto. Quest'ultimo aveva messo in vendita online degli accessori per auto venendo contattato, nel giro di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Amici, io non so se è l'aria di mare, sarà sicuramente una coincidenza… dopo Angela da Mondello, Vincenzo da Mondello. Ora possiamo scherzarci su quanto vogliamo, ma che un consigliere regolarmente eletto neghi l’evidenza è davvero pericoloso, oltre c - facebook.com Vai su Facebook

Vincenzo Cobio (@cobvin) / Posts - X Vai su X

Fingono di voler comprare casa e rubano a un'anziana, denunciate - Il 6 luglio scorso, fingendo di cercare informazioni su un appartamento in vendita, si introducono in casa di una signora anziana e, dopo averla distratta con modi affabili, sono riuscite a trafugare ... Secondo ansa.it