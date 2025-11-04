San Siro consigliere comunale Fedrighini ricorre al Tar contro la vendita

Ilgiorno.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 4 novembre 2025 – L'ultimo ricorso in ordine di tempo al Tar della Lombardia contro la delibera del Consiglio comunale di Milano che ha autorizzato la vendita di San Siro e delle aree circostanti a Inter Milan è arrivata oggi dal consigliere del Gruppo Misto Enrico Fedrighini. Il ricorso è stato depositato stamani dall'avvocato Stefano Nespor e chiede l'annullamento delibera 71 del 29 settembre 2025 e di tutti gli atti connessi. Il nuovo stadio come si chiamerà? Sala: “A me piace San Siro, non sono mai riuscito a chiamarlo Meazza” Cosa dice il nuovo ricorso sulla vendita di San Siro. Le contestazioni riguardano due aspetti fra loro collegati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

