San Lorenzello Colori e Decori è il laboratorio dove ogni festa prende forma e colore

Fremondoweb.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Articolo pubbliredazionale Il regno del cake design e del ballon art per rendere ogni evento unico e indimenticabile Colori e Decori è il laboratorio creativo dove ogni dettaglio diventa emozione. A San Lorenzello, in via Telese 64, questo spazio colorato . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

san lorenzello colori e decori 232 il laboratorio dove ogni festa prende forma e colore

© Fremondoweb.com - San Lorenzello, Colori e Decori è il laboratorio dove ogni festa prende forma e colore

Contenuti che potrebbero interessarti

San Lorenzello, l'ente culturale «Vigliotti» in trasferta a Malta: riflettori puntati sul Sannio - «Ambasciatori del Sannio nel mondo», un'idea che si traduce nel viaggio a Malta in programma da domani. Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: San Lorenzello Colori Decori