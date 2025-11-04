San Giovanni ricorda Galeone Le testimonianze

Arezzo, 04 novembre 2025 – Il calcio insegnato e amato da Giovanni Galeone, scomparso ieri all’età di 84 anni, è stato un gioco diverso. Un calcio pensato e vissuto come arte, votato all’attacco per vocazione, con una predilezione particolare per i cosiddetti “piedi buoni”. La sua idea di pallone era creativa, istintiva, spettacolare. Gli undici mesi trascorsi alla guida della Sangiovannese restano, a distanza di quarantacinque anni, un ricordo vivido e affettuoso per i tifosi azzurri, come ha ricordato lo storico azzurro e giornalista Leonardo De Nicola. Quella stagione di Serie C2, conclusa al dodicesimo posto dopo un ottimo girone d’andata e un finale più difficile, non fu certo la più brillante nei risultati, ma segnò profondamente l’ambiente e la città. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - San Giovanni ricorda Galeone. Le testimonianze

