San Felice Circeo avrà la sua Ciclovia del Sole | ecco il progetto da 1,8 milioni di euro

Dal centro al mare in bici a San Felice Circeo che avrà la sua “Ciclovia del Sole”: l’annuncio dell’amministrazione comunale dopo che la Regione Lazio ha completato lo scorrimento della graduatoria degli interventi per la mobilità sostenibile grazie al Pr Lazio Fesr 2021-2027, ammettendo a. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

SAN FELICE CIRCEO: Il premio ritirato da Luigi Anastasia, delegato alle Politiche del Mare - facebook.com Vai su Facebook

Entra in casa dell’ex compagna e la aggredisce: arrestato 32enne a San Felice Circeo - L'uomo è entrato nell'abitazione e ha colpito ripetutamente la donna con schiaffi e percosse. Segnala ilfattoquotidiano.it

San Felice Circeo, trovato il ragazzo di 17 anni scomparso lunedì sera - E' stato trovato in tarda mattinata il ragazzo di 17 anni scomparso ieri sera a San Felice Circeo. Secondo ilmessaggero.it

Ritrovato il 17enne scomparso da San Felice Circeo: “Sta bene e a breve riabbraccerà i familiari” - Aggiornamento: È stato ritrovato il diciassettenne scomparso dal Comune di San Felice Circeo, in provincia di Latina. Secondo fanpage.it