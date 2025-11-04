San Carlo Borromeo | La Vita e l' Eredità del Santo Celebrato il 4 Novembre

Chi era San Carlo Borromeo?. San Carlo Borromeo è uno dei santi più venerati della Chiesa Cattolica, celebrato il 4 novembre in tutto il mondo. Nato il 2 ottobre 1538 ad Arona, in Italia, Carlo Borromeo proveniva da una famiglia nobile e influente. Sin dalla giovane età, dimostrò una profonda vocazione religiosa e una dedizione al servizio della Chiesa. Dopo aver completato gli studi in diritto canonico e civile all'Università di Pavia, fu nominato cardinale da suo zio, Papa Pio IV, a soli 22 anni. Chi era San Carlo Borromeo?. San Carlo Borromeo fu un riformatore della Chiesa Cattolica durante il periodo della Controriforma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

