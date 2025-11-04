Sampdoria preparazione in vista del Venezia | domani ritiro anticipato Problema muscolare per Malagrida Tutti gli aggiornamenti sui blucerchiati

Sampdoria, tutte le novità emerse dall’ultima seduta della squadra di Angelo Gregucci: domani ritiro anticipato a Venezia, problemi per Malagrida Continua la preparazione della Sampdoria in vista della sfida di sabato contro il Venezia, in programma alle 19:30. Oggi la squadra di Angelo Gregucci ha svolto il secondo allenamento pomeridiano consecutivo presso il centro sportivo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

