Samorè all’attacco | Bollette di rifiuti aumenti esagerati

Sante Samorè, consigliere comunale dell’opposizione Centrodestra per Russi attacca la maggioranza sul tema dei rifiuti. "L’1 gennaio – spiega Samorè (foto) -, anche a Russi entrerà in vigore la tassa corrispettiva puntuale. Il cambiamento della tariffazione viene fatto per cercare di ridurre ulteriormente la quota di rifiuti indifferenziati. Attualmente i rifiuti indifferenziati vengono ritirati una volta a settimana, vale a dire 52 ritiri all‘anno. La nuova procedura prevede che a partire da 24 ritiri, scatterà l’aumento. Questo sistema indurrà alcuni cittadini ad abbandonare i sacchi di pattume in ogni dove, per cercare di rimanere all’interno della nuova procedura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Samorè all’attacco: "Bollette di rifiuti, aumenti esagerati"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Rifiuti, in arrivo le bollette con la stangata di fine anno: nelle fatture aumenti di circa 20 euro spiegati come 'conguagli' - Stanno arrivando in questi giorni le ultime fatture del 2025 per la Tariffa di igiene ambientale, e moltissimi si sono già ... ilgazzettino.it scrive

"Tariffa rifiuti, troppi errori nelle bollette" - Il sindaco di Baricella, Omar Mattioli (nella foto) lamenta criticità e inefficienze del servizio della tariffa corrispettiva ... ilrestodelcarlino.it scrive

Tassa rifiuti, 200mila euro per alleggerire le bollette - Un fondo di 200mila euro per alleggerire il peso della tassa rifiuti ai riccionesi che hanno maggiori difficoltà. ilrestodelcarlino.it scrive