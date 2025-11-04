Salzburg–Go Ahead Eagles | preview probabili formazioni e pronostico Europa League

Calcio d’inizio: giovedì 6 novembre, ore 21:00 (Italia) – Red Bull Arena, Salisburgo Scenario: il Salisburgo cerca il primo acuto europeo per rimettersi in corsa nella League Stage; gli olandesi arrivano con fiducia dopo un avvio positivo e puntano a fare risultato in trasferta. Stato di forma & contesto tattico. Salzburg – Identità chiara: pressione alta, recupero palla immediato e attacchi verticali sulle corsie. La squadra crea tanto ma deve gestire meglio le transizioni difensive quando alza troppo il baricentro. Go Ahead Eagles – Blocco medio-basso, linee strette e ripartenze rapide. Compattezza e densità centrale sono i punti di forza; qualche difficoltà sulle palle inattive e quando viene allargata lateralmente. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Salzburg–Go Ahead Eagles: preview, probabili formazioni e pronostico (Europa League)

