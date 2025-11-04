Salza Irpina festeggia l’Estate di San Martino tra vino musica e sapori tradizionali

L’autunno in Irpinia si accende di colori, profumi e allegria con l’atteso appuntamento dedicato all’Estate di San Martino. Sabato 15 e domenica 16 novembre, il borgo di Salza Irpina (Av) si trasformerà in una grande festa di strada, tra street food, musica popolare e ottimo vino novello.L’evento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it