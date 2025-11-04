Salvatore Cuffaro appalti truccati | chiesti gli arresti domiciliari per l' ex governatore della Sicilia

Ilmessaggero.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per 18 persone - tra cui l'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano -. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

salvatore cuffaro appalti truccati chiesti gli arresti domiciliari per l ex governatore della sicilia

© Ilmessaggero.it - Salvatore Cuffaro, appalti truccati: chiesti gli arresti domiciliari per l'ex governatore della Sicilia

