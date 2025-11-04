Salute | Ronzulli ' libertà va di pari passo con responsabilità'
Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Oggi più che mai i cittadini vogliono essere protagonisti delle proprie scelte di salute, ma questa libertà deve andare di pari passo con la responsabilità. Pensiamo all'automedicazione. Usare in modo corretto i farmaci da banco significa ridurre sprechi, evitare accessi impropri al pronto soccorso e promuovere un rapporto più equilibrato con il sistema sanitario. La politica deve promuovere campagne di informazione sull'utilizzo dei medicinali in sicurezza, per evitare la trappola della disinformazione e delle fake news sanitarie. Una notizia falsa può diventare più contagiosa di un virus". 🔗 Leggi su Iltempo.it
