Si è tenuto nei giorni scorsi nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’ateneo un convegno dal titolo Il contributo del diritto della salute e sicurezza al diritto del lavoro in trasformazione, che ha reso omaggio al professor Paolo Pascucci, ordinario di diritto del lavoro, in occasione del suo pensionamento. "Pascucci è un giurista di alto e indiscusso profilo – osserva Piera Campanella, ordinaria di diritto del lavoro nella facoltà urbinate – un giurista che, soprattutto con il suo Olympus, Osservatorio in tema di sicurezza sul lavoro, ha saputo fondere teoria e pratica, studio e impegno sociale, ponendo le sue capacità di analisi scientifica al servizio della società civile su un tema quanto mai attuale, come quello della sicurezza sul lavoro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Salute e sicurezza, un convegno in omaggio al prof Paolo Pascucci