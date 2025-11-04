Salute e mondo del web Foglia ospite del corso di Buoncompagni
Andrea Foglia ha tenuto un seminario, nel corso di sociologia dei consumi di Giacomo Buoncompagni, sul tema salute e comunicazione. Il fisioterapista, divulgatore scientifico e presidente di Red, rete di educazione digitale, ha offerto agli studenti l’occasione di confrontarsi con un tema di grande attualità: come il cittadino consuma, interpreta e costruisce conoscenza sanitaria online. In un tempo in cui la salute si cerca, si commenta e si condivide sul web, la conoscenza non è più soltanto trasmessa, ma costruita collettivamente. "Ho deciso di inserire nel calendario didattico un breve ciclo di incontri dedicato all’approfondimento di tre temi, l’informazione sportiva, l’alimentazione e la salute – spiega Buoncompagni –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
“Navigare la complessità di un mondo in tempesta: le sfide per la salute” Sabato 22 novembre, dalle 10 alle 13, presso la sede dell’Ordine dei Medici di Firenze (via Vanini 15), si terrà la conferenza del Prof. Walter Ricciardi, con introduzione del Dr. Pietro D - facebook.com Vai su Facebook
Salute e mondo del web. Foglia ospite del corso di Buoncompagni - Andrea Foglia ha tenuto un seminario, nel corso di sociologia dei consumi di Giacomo Buoncompagni, sul tema salute e ... Segnala msn.com