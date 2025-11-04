Andrea Foglia ha tenuto un seminario, nel corso di sociologia dei consumi di Giacomo Buoncompagni, sul tema salute e comunicazione. Il fisioterapista, divulgatore scientifico e presidente di Red, rete di educazione digitale, ha offerto agli studenti l’occasione di confrontarsi con un tema di grande attualità: come il cittadino consuma, interpreta e costruisce conoscenza sanitaria online. In un tempo in cui la salute si cerca, si commenta e si condivide sul web, la conoscenza non è più soltanto trasmessa, ma costruita collettivamente. "Ho deciso di inserire nel calendario didattico un breve ciclo di incontri dedicato all’approfondimento di tre temi, l’informazione sportiva, l’alimentazione e la salute – spiega Buoncompagni –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Salute e mondo del web. Foglia ospite del corso di Buoncompagni