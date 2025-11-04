Salute crescere con la sclerosi multipla | da Napoli il racconto di Mille storie

Iltempo.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Passeggiando per Napoli Simona Riccardi, rappresentante Aism (Associazione italiana sclerosi multipla), e Roberta Lanzillo, professore associato di Neurologia, Dipartimento di Neuroscienze e Scienze riproduttive e odontostomatologiche dell'università degli Studi Federico II, si confrontano sull'importanza per le persone con sclerosi multipla di vivere pienamente, affrontando le sfide quotidiane con coraggio e resilienza. Succede in 'Crescere con la sclerosi multipla', secondo episodio della serie vodcast 'Mille storie', realizzato da Merck Italia con i patrocini di Aism e di Sin (Società italiana di neurologia). 🔗 Leggi su Iltempo.it

