“Li ricevo tutti i giorni, ve li leggo”. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha letto in Consiglio comunale alcuni insulti sessisti che riceve sui social e nei messaggi privati. Alla fine, rivolta alle opposizioni ha detto: “Se pensate che questa città non abbia bisogno dell’ educazione sessuale e affettiva siete molto lontani dalla realtà”. Poco prima, nel suo intervento, ha premesso che “sono la sindaca di una grande città, non certo una categoria da proteggere, ma ogni giorno sui miei social ho uomini che mi insultano, da profili con nomi, cognomi e magari foto profilo con i bambini in braccio, e trovano normale scrivermi ‘sei una pu****a’, perché a una donna si dice ‘sei una pu****a’ non “sei un’incapace’, trovano normale invitare me, la sindaca di Genova, ‘a prendere del belino’ o trovano normale commentare ‘si vede che suona il flauto’ sotto una notizia legata al teatro Carlo Felice, così come è stato normale durante la campagna elettorale usare le mie foto in bikini”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Salis legge gli insulti sessisti che riceve sui social in Aula: “Educazione sessuale e affettiva necessaria” – Video