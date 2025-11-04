Salis in Consiglio comunale | Sui miei social violenza verbale e insulti sessisti Per questo serve l’educazione a scuola

Ilsecoloxix.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sindaca cita alcuni esempi di espressioni violente di cui è bersaglio sui suoi profili social: “Alle donne non dicono incapace, dicono put****”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

salis in consiglio comunale sui miei social violenza verbale e insulti sessisti per questo serve l8217educazione a scuola

© Ilsecoloxix.it - Salis in Consiglio comunale: “Sui miei social violenza verbale e insulti sessisti. Per questo serve l’educazione a scuola”

Leggi anche questi approfondimenti

salis consiglio comunale mieiSalis in Consiglio comunale: “Sui miei social violenza verbale e insulti sessisti. Per questo serve l’educazione a scuola” - La sindaca cita alcuni esempi di espressioni violente di cui è bersaglio sui suoi profili social: “Alle donne non dicono incapace, dicono put****” ... Riporta ilsecoloxix.it

VIDEO | Salis in consiglio comunale legge gli insulti sessisti che riceve ogni giorno sui social - È successo in consiglio comunale durante una discussione sulla necessità di educazione affettiva e sessuale nelle scuole ... Come scrive genovatoday.it

salis consiglio comunale miei"Salis si fa riprendere da Fausto Brizzi": bagarre sulle parole di Gandolfo. Lei replica: "Con i nani si perdono le elezioni" - Salis è poi intervenuta difendendo il marito, definendolo “un bravo regista”, e parlando anche della sua sfera privata: “È un bravo marito e un bravo padre di nostro figlio Eugenio. genovatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Salis Consiglio Comunale Miei