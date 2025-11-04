Salerno palpeggia ragazze in Corso Garibaldi | fermato era ubriaco
Cittadino marocchino fermato a Salerno per molestie a giovani donne. Dopo l'identificazione, avviate le procedure di rimpatrio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Leggi anche questi approfondimenti
Salerno, palpeggia ragazze in Corso Garibaldi: fermato, era ubriaco - Cittadino marocchino fermato a Salerno per molestie a giovani donne. Riporta virgilio.it
Salerno, molesta alcune ragazze in Corso Garibaldi: denunciato e avviato all’espulsione - Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri a Salerno, lungo Corso Garibaldi, dove un uomo di origine marocchina, in evidente stato di ebbrezza, ha molestato alcune giovani donne nei pressi di un’attiv ... Secondo agro24.it
Salerno, molestie su giovani ragazze: fermato un extracomunitario - Salerno: molestie su giovani ragazze, la Polizia di Stato ferma un cittadino extracomunitario ubriaco Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, ... zon.it scrive