Salerno palpeggia ragazze in Corso Garibaldi | fermato era ubriaco

Notizie.virgilio.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cittadino marocchino fermato a Salerno per molestie a giovani donne. Dopo l'identificazione, avviate le procedure di rimpatrio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

salerno palpeggia ragazze in corso garibaldi fermato era ubriaco

© Notizie.virgilio.it - Salerno, palpeggia ragazze in Corso Garibaldi: fermato, era ubriaco

