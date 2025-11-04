Salerno la nave da crociera Azamara Journey attracca alla Stazione Marittima

Salernotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivata questa mattina al Terminal Crociere Zaha Hadid, resterà al Molo Manfredi fino a domani pomeriggio quando, alle 17, ripartirà per Civitavecchia: è la Azamara Journey, gioiellino della compagnia statunitense Azamara Cruises. I suoi crocieristi, quasi tutti statunitensi, potranno così con. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Salerno, ecco la crociera extralusso - Il suo arrivo non era nel calendario degli approdi al terminal crociere Zaha Hadid di Salerno. Scrive ilmattino.it

Crociere, 2025 con meno approdi. Ma è attesa per la nave dei vip - Si parte l’8 aprile con la stagione delle crociere per il 2025, ma rispetto al 2024 gli approdi scendono da 45 a 36. Come scrive quotidianodipuglia.it

Doppio attracco al porto di Salerno con settemila croceristi: «Una cartolina dal futuro» - Il colpo d’occhio è notevole: due grandi navi da crociera attraccate, in contemporanea, nel porto di Salerno. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Salerno Nave Crociera Azamara