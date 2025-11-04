Salerno la nave da crociera Azamara Journey attracca alla Stazione Marittima
Arrivata questa mattina al Terminal Crociere Zaha Hadid, resterà al Molo Manfredi fino a domani pomeriggio quando, alle 17, ripartirà per Civitavecchia: è la Azamara Journey, gioiellino della compagnia statunitense Azamara Cruises. I suoi crocieristi, quasi tutti statunitensi, potranno così con. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
