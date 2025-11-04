La coppia in scena sabato 8 e domenica 9 novembre con “Due di Troppo”. Al via una stagione ricca di comicità intelligente tra tradizione e sperimentazione comica Prende il via la nuova stagione di Che Comico, la rassegna ideata da Gv Eventi di Gianluca e Valentina Tortora, che anche quest’anno promette di trasformare il pubblico in protagonista assoluto della risata. Due i palcoscenici coinvolti, il Teatro Ridotto e il Teatro delle Arti, per una formula che unisce tradizione e novità: sei spettacoli dedicati alla comicità campana più amata e quattro appuntamenti “ Versus ” in cui la Compagnia dell’Arte si misura con grandi testi del teatro italiano e internazionale, reinterpretandoli in chiave ironica e contemporanea. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Salerno, al Ridotto debutta “Che Comico” con Gisonna & Laurato