Salerno al Ridotto debutta Che Comico con Gisonna & Laurato
La coppia in scena sabato 8 e domenica 9 novembre con “Due di Troppo”. Al via una stagione ricca di comicità intelligente tra tradizione e sperimentazione comica Prende il via la nuova stagione di Che Comico, la rassegna ideata da Gv Eventi di Gianluca e Valentina Tortora, che anche quest’anno promette di trasformare il pubblico in protagonista assoluto della risata. Due i palcoscenici coinvolti, il Teatro Ridotto e il Teatro delle Arti, per una formula che unisce tradizione e novità: sei spettacoli dedicati alla comicità campana più amata e quattro appuntamenti “ Versus ” in cui la Compagnia dell’Arte si misura con grandi testi del teatro italiano e internazionale, reinterpretandoli in chiave ironica e contemporanea. 🔗 Leggi su Zon.it
