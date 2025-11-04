Salento neonato positivo alla cocaina | ricoverato Madre negativa al test

Un neonato, venuto alla luce lo scorso 17 ottobre, è attualmente ricoverato all’ospedale “ Vito Fazzi ” di  Lecce  dopo essere risultato  positivo alla cocaina  al momento della nascita. La scoperta a causa di tremori anomali La notizia, riportata da  Repubblica Bari, riferisce che i medici si sono insospettiti quando hanno notato tremori anomali nel piccolo appena nato. Di conseguenza, sono stati eseguiti test tossicologici che hanno confermato la positività alla sostanza. La madre risulta negativa: si indaga Gli stessi accertamenti sono stati effettuati anche sulla madre,  risultata negativa. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

