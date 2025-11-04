Salento neonato positivo alla cocaina | ricoverato Madre negativa al test
Un neonato, venuto alla luce lo scorso 17 ottobre, è attualmente ricoverato all’ospedale “ Vito Fazzi ” di Lecce dopo essere risultato positivo alla cocaina al momento della nascita. La scoperta a causa di tremori anomali La notizia, riportata da Repubblica Bari, riferisce che i medici si sono insospettiti quando hanno notato tremori anomali nel piccolo appena nato. Di conseguenza, sono stati eseguiti test tossicologici che hanno confermato la positività alla sostanza. La madre risulta negativa: si indaga Gli stessi accertamenti sono stati effettuati anche sulla madre, risultata negativa. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Scopri altri approfondimenti
Il Salento in Svizzera di Biancarosa Urso. . Una Salentina in Svizzera vi racconta... Amici di Il Salento in Svizzera siete pronti per fare un viaggio nel Medioevo ? ? Ci siamo catapultati in questo mondo ed è stato pazzesco, per questo voglio condividere con - facebook.com Vai su Facebook
Salento, neonato positivo alla cocaina: ricoverato Madre negativa al test - La notizia, riportata da Repubblica Bari, riferisce che i medici si sono insospettiti quando hanno notato tremori anomali nel piccolo appena nato. Secondo noinotizie.it
Neonato con tremori sospetti dopo la nascita risulta positivo alla cocaina - Lecce, neonato trovato positivo alla cocaina all’ospedale Vito Fazzi: madre negativa ai test, indagini aperte e servizi sociali coinvolti. Si legge su blitzquotidiano.it
Neonato trovato positivo alla cocaina al “Vito Fazzi”, si indaga sull’esposizione - La madre risultata negativa, ma il suo organismo potrebbe aver smaltito la sostanza più in fretta ... Lo riporta lecceprima.it