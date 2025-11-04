Sai tenere un segreto? le differenze tra il libro e il film

Il film Sai tenere un segreto? ( qui la recensione ) apporta una serie di modifiche al libro di Sophie Kinsella, quindi analizziamo i cambiamenti più significativi e il loro significato. Hollywood da tempo adatta libri amati al grande e al piccolo schermo, prendendo storie familiari e dando loro vita sia in film live-action che in animazione per un pubblico di tutte le età. Alcuni adattamenti sono molto fedeli al materiale originale, mentre altri apportano molte modifiche, nel bene e nel male. Nel caso di Sai tenere un segreto?, lo sceneggiatore Peter Hutchings e la regista Elise Duran sono riusciti ad adattare fedelmente la trama principale del libro di Kinsella, con la maggior parte delle modifiche apportate per ridurla a un film di 90 minuti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it