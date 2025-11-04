Sacchi per la differenziata | nel 2026 arrivano nuove regole

Da ieri è stata avviata la distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata per il 2026, valida sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Da novembre a dicembre 2025 la distribuzione avverrà secondo questo calendario. Il martedì e giovedì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30 a Rescalda, presso la sede di Villa Rusconi (1° piano). Il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 a Rescaldina, nella sede di via Tintoretto (1° piano). Il sabato dalle 8.30 alle 12.30 a Rescaldina, sempre presso la sede di via Tintoretto. Le cose cambiano con il nuovo anno: la sede di via Tintoretto diventa il riferimento unico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

