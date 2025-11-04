Sacchi per la differenziata | nel 2026 arrivano nuove regole
Da ieri è stata avviata la distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata per il 2026, valida sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Da novembre a dicembre 2025 la distribuzione avverrà secondo questo calendario. Il martedì e giovedì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30 a Rescalda, presso la sede di Villa Rusconi (1° piano). Il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 a Rescaldina, nella sede di via Tintoretto (1° piano). Il sabato dalle 8.30 alle 12.30 a Rescaldina, sempre presso la sede di via Tintoretto. Le cose cambiano con il nuovo anno: la sede di via Tintoretto diventa il riferimento unico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Si comunica che l'azienda Formula Ambiente S.p.A. procederà alla distribuzione annuale dei sacchi per la raccolta differenziata per tutte le utenze domestiche e non domestiche del Comune di Pabillonis dal 13 al 15 novembre 2025. Il ritiro dei sacchi avverrà - facebook.com Vai su Facebook
Sacchi per la differenziata: nel 2026 arrivano nuove regole - Da ieri è stata avviata la distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata per il 2026, valida sia per ... ilgiorno.it scrive
A Bari arrivano i cassonetti interrati, c'è un'offerta. Pronti nel 2026 - La rivoluzione per la raccolta differenziata a Bari passa non solo dal servizio porta a porta, ma anche dalle isole ecologiche previste per le aree dove non è possibile il porta a porta, in cui ... Segnala quotidianodipuglia.it
Raccolta differenziata, arrivano i nuovi cassonetti anche a Stia - Prosegue il progetto di riorganizzazione della raccolta dei rifiuti nel comune di Pratovecchio Stia, realizzato in collaborazione tra l’Amministrazione comunale,... Lo riporta lanazione.it