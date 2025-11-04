Sabrina Pausini contro la cugina Laura | Parentela sulla carta non la voglio al funerale di papà
Bologna, 4 novembre 2025 – “Quella con Laura è solamente una parentela sulla carta, perché a quella parte di parentado non è mai fregato nulla di me e di mio padre. E io non li voglio al funerale, io non sono come loro e tali valori me li ha insegnati proprio mio padre”. Non usa giri di parole Sabrina Pausini per chiarire i rapporti con la cantautrice, sua prima cugina. Una dichiarazione forte, affidata ai social, a poche ore di distanza dal tragico incidente in cui ha perso la vita il padre Ettore. Le prime informazioni sull’identità dell’uomo avevano infatti fatto emergere il suo rapporto di parentela con la famiglia della nota cantante, ma a Sabrina l’accostamento con quel ‘ramo’ dei Pausini proprio non va giù. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
