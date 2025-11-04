Sabrina figlia di Ettore Pausini attacca duramente la cugina Laura | Mai fregato nulla di noi non la voglio al funerale
Dopo 24 ore dalla morte di Ettore Pausini - zio della nota cantautrice - la figlia di lui, Sabrina, ovvero la cugina della ben più famosa Laura, si è lasciata andare a un lungo sfogo. Sabrina Pausini, infatti, ha chiesto di non essere accostata in alcun modo al nome della star, rivelando. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un tragico incidente ha segnato la vita di Sabrina Pausini, figlia di Ettore Pausini, il 78enne investito e ucciso da un'auto pirata mentre andava in bicicletta a Bologna. La notizia della morte del padre, colpito da un veicolo che non si è fermato, è arrivata come u - facebook.com Vai su Facebook
Ettore Pausini ucciso da auto pirata, la figlia: “Parentela famosa solo sulla carta, mai fregato nulla di noi” - L’amaro sfogo di Sabrina Pausini, figlia di Ettore, il 78enne investito e ucciso da un’auto pirata mentre andava in bici a Bologna ... fanpage.it scrive
Lo sfogo social di Sabrina Pausini dopo la morte del padre, travolto e ucciso da un'auto pirata - Lo sfogo social di Sabrina Pausini dopo la morte del padre, travolto e ucciso da un'auto pirata ... tpi.it scrive
Laura Pausini, la figlia dello zio morto la attacca: «Non le è mai fregato niente di noi, non la voglio al funerale» - ovvero la tragica morte del 78enne investito da un pirata della strada mentre percorreva in ... Segnala msn.com