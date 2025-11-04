Sabatini spiazza | Vi do una notizia di mercato l’Inter è molto avanti per l’acquisto di quel giocatore!

Inter News 24 . La rivelazione del giornalista. Una notizia destinata a infiammare il mercato portieri. Il noto giornalista Sandro Sabatini, intervenuto al podcast “Cose Scomode”, ha svelato il nome che l’Inter avrebbe scelto per il futuro della propria porta. Secondo Sabatini, la dirigenza nerazzurra è “molto avanti” nella trattativa per Elia Caprile, portiere classe 2001 attualmente in forza al Cagliari. L’operazione non sarebbe mirata a gennaio, ma a blindare il portiere italiano per la prossima stagione (202627), quando diventerà prioritario trovare un erede per l’esperto Yann Sommer. 🔗 Leggi su Internews24.com

