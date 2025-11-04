Sabalenka-Kyrgios torna la ‘battaglia dei sessi' nel tennis | sfida a Dubai

Dubai, 4 novembre –  Torna la ‘battaglia dei sessi’ nel tennis. Un duello per capire quanta sia la differenza sul campo tra donne e uomini, posto che esista ancora.   Il 28 dicembre la numero uno del mondo Aryna Sabalenka sfiderà a Dubai il numero 652 del ranking maschile, Nick Kyrgios, in una riedizione della famosissima partita che nel 1973 vide l’allora 32 enne Billie Jean King sconfiggere Bobby Riggs, che all’epoca aveva 55 anni.  Sempre nel '73, quattro mesi prima di perdere contro la statunitense, Riggs aveva avuto la meglio su Margaret Court. La 27enne bielorussa proverà quindi a ripetere l'impresa dell'icona dei diritti delle donne e del movimento Lgbtq superando il 30enne australiano, reduce da una serie di infortuni – al polso, in particolare – e negli ultimi due anni più  pronto a fare polemiche che risultati sul campo, con appena cinque partite giocate nel 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

