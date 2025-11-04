Sabalenka-Kyrgios la battaglia dei sessi si giocherà il 28 dicembre a Dubai

La numero 1 Wta contro l'attuale 625 Atp. Lui: "Vincerò 6-2 senza dare il 100%". Ma nel 1973 Billie Jean King superò Bobby Riggs 6-4 6-3 6-3. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sabalenka-Kyrgios, la battaglia dei sessi si giocherà il 28 dicembre a Dubai

