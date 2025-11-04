Ryan Reynolds sarà il cattivo nel nuovo film Netflix Eloise!

Ryan Reynolds, uno degli attori più affascinanti di Hollywood, è noto per interpretare ruoli da eroe o, al massimo, da carismatico antieroe. Tuttavia, il suo prossimo progetto si preannuncia come una deviazione significativa, che segnerà probabilmente la sua più grande sfida recitativa degli ultimi dieci anni. E tutto questo accadrà sulla piattaforma di streaming più grande del mondo: Netflix. Ryan Reynolds si trasforma in “cattivo” per il film “Eloise”. Secondo quanto riportato da Variety, Ryan Reynolds reciterà nel nuovo film Netflix intitolato “Eloise”, un adattamento live-action del celebre libro per bambini di Kay Thompson e Hilary Knight. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

