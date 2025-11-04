Ryan Reynolds protagonista del prossimo film Netflix sulla serie di libri Eloise
L’attore Ryan Reynolds ha in programma il suo prossimo film su Netflix, che sarà un adattamento della classica serie di libri Eloise di Kay Thompson. L’attore è famoso soprattutto per aver interpretato il supereroe Marvel Deadpool, molto amato dai fan, e per aver recitato in commedie romantiche come The Proposal, ma ha anche recitato in numerosi film per famiglie, tra cui The Croods, Turbo, e Detective Pikachu. Ora, Reynolds è pronto a recitare in un film per famiglie live-action che adatta l’iconica serie di libri Eloise, con Mae Schenk nel ruolo del personaggio principale e Reynolds in quello del cattivo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
