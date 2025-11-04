Ryan Reynolds e Netflix ancora insieme | questa amata serie di libri per bambini diventerà un film

Reynolds e il colosso dello streaming uniranno ancora le loro forze per dar vita al nuovo adattamento in live action della serie di libri Eloise, incentrata sull'amato personaggio di Kay Thompson L'esordiente Mae Schenk sarà la protagonista del film live action Eloise, basato sull'amato libro per bambini che racconta la storia di una ragazzina birichina che vive all'ultimo piano dell'iconico edificio simbolo di New York City. Schenk reciterà al fianco di Ryan Reynolds, che interpreterà un "personaggio malvagio originale" nel film, secondo quanto riferito da Netflix, con cui l'interprete di Deadpool riunirà le forze dopo i successi del passato come 6 Underground, Red Notice e The Adam Project. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

