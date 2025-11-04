Russia Zelensky piange i Tomahawk ma ottiene da UK nuovi missili da crociera Storm Shadow a lunga gittata in vista dell' inverno

Dopo la netta stoccata di Trump sul (non) invio di missili Tomahawk a Kiev, Zelensky ripiega e si accontenta della generosità inglese con un nuovo lotto di missili da crociera Storm Shadow-Scalp Un nuovo lotto di missili da crociera Storm Shadow è stato consegnato dal Regno Unito all'Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Russia, Zelensky piange i Tomahawk ma ottiene da UK nuovi missili da crociera Storm Shadow a lunga gittata "in vista dell'inverno"

