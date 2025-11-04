Russia | Putin ' Poseidon e Burevestnik garantiranno parità strategica per XXI secolo'

Mosca, 4 nov. (Adnkronos) - Vladimir Putin ha premiato gli sviluppatori del veicolo sottomarino Poseidon e del missile da crociera Burevestnik e ha annunciato l'inizio della produzione in serie del sistema Oreshnik. Il missile Burevestnik e il veicolo sottomarino senza pilota Poseidon garantiranno la parità strategica per tutto il XXI secolo, ha affermato il presidente russo conferendo le onorificenze statali. "Il risultato che avete raggiunto è, senza esagerare, di importanza storica per il nostro popolo, per garantire la sicurezza e la parità strategica per i decenni a venire e, si potrebbe persino dire, per l'intero XXI secolo", ha detto Putin durante la cerimonia di premiazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

