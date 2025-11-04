Russell Crowe non ha alcuna intenzione di sposarsi per la seconda volta La fidanzata Britney Theriot

In un'intervista rilasciata a 60 Minutes Australia, Russell Crowe ha fatto chiarezza una volta per tutte sulla sua relazione con Britney Theriot. Niente anello, niente matrimonio, niente fiori d'arancio. Lui non si sposerà mai più. La star di Il Gladiatore, che frequenta la compagna dal 2020, ha risposto senza giri di parole alle voci insistenti che li volevano fidanzati ufficialmente e in procinto di percorrere la navata della chiesa per dirsi sì. Lasciando il conduttore Karl Stefanovic e il pubblico australiano piuttosto sorpresi. Perché Russell non solo ha smentito categoricamente le indiscrezioni sul presunto fidanzamento, ma ha anche spiegato con estrema franchezza perché non ha alcuna intenzione di risposarsi.

