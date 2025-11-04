Ruspe e operai al lavoro per la nuova rotonda | come cambia la viabilità

Sono ufficialmente partiti i lavori per la rotonda tra via Einaudi e via Wagner che collegherà i comuni di Seregno e di Meda. La nuova struttura, dal costo complessivo di 355 mila euro ripartiti tra i due Comuni, avrà la forma di due cerchi intersecati, uno di diametro di 25 metri e uno di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

