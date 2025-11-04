rugby unione firenze giornata complicata paganica ferma i ragazzi di lo valvo

Fine settimana in chiaroscuro per l’ Unione Rugby Firenze, scesa in campo con le squadre di serie A, B e C nella terza giornata dei rispettivi campionati. La formazione di A guidata in panchina da Daniel Lo Valvo è stata sconfitta (29-36) al Marco Polo di San Bartolo a Cintoia dalla Polisportiva Paganica, apparsa più solida e concreta. Dopo un inizio difficile (0-14) i biancorossoviola hanno reagito e chiuso il primo tempo in vantaggio 19-17 grazie alle mete di Gozzi, Checcucci e Guidotti. Nella ripresa, però, un blackout difensivo ha permesso agli abruzzesi di segnare tre mete in pochi minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

