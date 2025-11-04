Rudy Guede al via il processo per violenza sessuale sulla ex
Per Rudy Guede è iniziato un nuovo processo, dopo quello che l'ha visto condannato in via definitiva nell'omicidio di Meredith Kercher a Perugia: pena che ha scontato nel carcere di Mammagialla.Processo Rudy Guede Il 38enne è comparso questa mattina, martedì 4 novembre, davanti al collegio del. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
