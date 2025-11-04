Rudy Guede al via il processo per violenza sessuale sulla ex

Viterbotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per Rudy Guede è iniziato un nuovo processo, dopo quello che l'ha visto condannato in via definitiva nell'omicidio di Meredith Kercher a Perugia: pena che ha scontato nel carcere di Mammagialla.Processo Rudy Guede Il 38enne è comparso questa mattina, martedì 4 novembre, davanti al collegio del. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

rudy guede via processoViterbo – Al via al processo a Rudy Guede, lividi sul corpo delle ex compagna - Il 38enne ivoriano è accusato di violenza sessuale sulla ex fidanzata. etrurianews.it scrive

Rudy Guede a processo per violenza sessuale sulla ex fidanzata. La storia di un anno e mezzo dopo la libertà anticipata - Rudy Guede, già noto alle cronache giudiziarie per essere stato condannato in via definitiva per l’omicidio di Meredith Kercher, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di violenza sessuale. Scrive corriereadriatico.it

Rudy Guede a processo per violenza sessuale contro la ex. “Dimostrerò la mia innocenza” - Rudy Guede, il 38enne ivoriano già condannato a 16 anni per l’omicidio di Meredith Kercher, tornerà in tribunale il prossimo 4 novembre. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Rudy Guede Via Processo